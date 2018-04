Düren/Nürburgring - Jochen Krumbach zeigt sein Potenzial auf

Malheur beim zweiten Saisonrennen, aber beim 24-Stunden-Rennen dabei

Benedikt Gentgen, 20, aus Obermaubach ist im zweiten Saisonrennen der VLN-Langstreckenmeisterschaft nur auf dem fünften Platz gelandet – wegen eines Malheurs beim letzten Boxenstopp. „Man hat auch mal Pech, es ist einfach blöd für uns gelaufen“, sagt der Fahrer des Aachener FEV-Teams. „Meinem Team kann man auch keinen Vorwurf machen.“

Nach etwa drei Rennstunden, also gut eine Stunde vor dem Ende, war beim Tankstopp die vorgesehene Box belegt. Das kann passieren, weil sich sechs Teams eine Box teilen. Doppelt bitter: Auch die Ersatzbox war belegt. Also hat Gentgens Team sich „angestellt“, den Wagen aufgebockt und die Reifen für einen Wechsel abmontiert, um Zeit zu sparen. „Als wir dann dran waren, war der Schlauch zehn Zentimeter zu kurz“, erzählt Gentgen. So mussten die Reifen erst gewechselt werden und das Auto vorfahren, bis 80 Liter aufgetankt werden konnten. Das hat so viel Zeit gekostet, dass Gentgens Team den anvisierten zweiten Platz, auf dem es bis dahin lag, herschenken musste.

Freuen kann sich Gentgen dagegen über die Nachricht, dass er am 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife teilnehmen wird. Das Sponsoring ist gesichert, und seit Mittwochabend stehen die zwei weiteren nötigen Fahrer neben ihm und dem Nideggener Arndt Hallmanns fest.