Düren.

„Gewalt an Frauen? Hier bei uns doch nicht.“ Brutalität im häuslichen Umfeld vermuten manche eher in Berlin oder Frankfurt als in Düren. Das wissen Sonja Waltl und Petra Müller aus persönlichen Gesprächen. Solche wollen sie auch am Samstag (11 bis 13 Uhr) wieder in der Kölnstraße führen, wenn sie am weltweiten Gedenktag gegen Gewalt an Frauen mit einem Infostand darauf aufmerksam machen, dass dies durchaus auch hier in der Region ein Thema ist.