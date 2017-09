Jakob Mevis feiert seinen 90. Geburtstag

Eschweiler über Feld. Die Zigarre ist und bleibt sein Markenzeichen. Und sie steht auch in seinem hohen Alter noch unter Dampf. Jakob Mevis, nicht nur politisch ein Urgestein und auch über seinen Heimatort hinaus weit bekannt, wird am Montag, 11. September, 90 Jahre alt.

„Köbes“ wie ihn alle nennen, ist respektvoll ausgedrückt am Rande eines Originals. Ganz gewiss aber ist der dreifache Vater und vierfache Groß- und Urgroßvater ein „Tausendsassa“, denn Jakob Mevis hat sowohl in seinem Heimatort Eschweiler über Feld, der Gemeinde Nörvenich als auch bei der Stadt Düren Spuren hinterlassen.

In Eschweiler über Feld geboren trat Jakob Mevis noch vor dem Zweiten Weltkrieg seine Berufsausbildung bei der Stadt an. Als 18-Jähriger verlor er im Krieg ein Bein, was ihn nicht daran hinderte, sich im Dienst der Stadt durchzubeißen und Karriere zu machen. In den rund 50 Jahren in städtischen Diensten brachte er es bis zum Oberverwaltungsrat.

Mehr noch stolz ist „Köbes“ aber auf eine Auszeichnung, die bisher neben ihm noch niemand hat: Jakob Mevis ist einziges Ehrenmitglied der Feuerwehr Düren. Das ist der Dank für viele Jahrzehnte als Amtsleiter der Wehr. Daneben leitete Mevis auch den Fuhrpark und erzählt heute noch gerne von der Zeit, als beide Einrichtungen noch ihr Domizil an der Rurstraße hatten. Bei größeren Einsätzen ließ „Köbes“ seine Feuerwehrkameraden nicht im Stich. Wenn es eben möglich war, erschien er vor Ort. Weit über zehn Jahre war Mevis auch Personalratsvorsitzender. „Nicht freigesellt“, wie er betont.

Nicht vergessen werden darf seine politische Arbeit. Seit 1947 in der SPD, war er 31 Jahre Ortsvorsteher seines Heimatortes und über mehrere Jahrzehnte Mitglied im Rat der Gemeinde Nörvenich, dort Fraktionsvorsitzender und sechs Jahre auch Bürgermeister. „In dieser Zeit haben wir die Kanalisation der ‚Ostdörfer‘ wie Pingsheim, Poll, Dorweiler und Wisserhseim geschafft“, erinnert er sich gerne.

Und auch das Vereinsleben befruchtete er. Ob als Präsident der KG „Ahle Hoot“, als Mitglied im Sportverein oder im VdK – Mevis‘ Rat war überall gefragt. „Das alles habe ich nur machen können, weil meine 2013 verstorbene Frau Loni mir den Rücken freigehalten hat“, betont Jakob Mevis voller Respekt.

Immer begleitet von der Zigarre zeigt Mevis auch mit 90 Jahren noch großes Interesse an Heimat und Umwelt. Und er darf sich zum runden Geburtstag über viele Gratulanten freuen.