Düren - Jahresrückblick: Elektrische Mobilität und eine Eisenbahnbrücke

Düren. Der vierte und letzte Teil des großen Jahresrückblicks. Diesmal mit den Geschehnissen von Oktober bis Jahresende.

Oktober

Das Franziskus-Gymnasium feiert sein 50-jähriges Bestehen.

Neapco und die Post bestätigen: Ab Mitte 2018 wird der Streetscooter in Düren montiert. 250 Jobs entstehen, mehrere Millionen Euro werden investiert.

Falsches Augenmaß: Die Brücke am Heerweg fällt nachts einem Spezialtransport auf der Eisenbahnschiene zum Opfer.

Der Dürener Uwe Scharf hat die Buchstaben-Reklame der Stadthalle in Handarbeit restauriert, der Schriftzug leuchtet wieder.

Bei der Vorabifete des Burgau-Gymnasiums verschwinden 1180 Euro. Anzeige bei der Polizei erstattet. Der Ball muss jetzt in der Schule stattfinden.

Ein Magdeburger Energiedienstleister investiert zehn Millionen Euro in das neue Kraftwerk der Firma Schoellershammer.

Die Gemeinde Kreuzau hat Leos Brauhaus samt der ehemaligen Brauerei sowie Teile der anliegenden Fläche bis zur Kreuzung mit der Hauptstraße erworben und will dort mit einem Investor neuen Wohnraum schaffen. Die Pläne stoßen in der Bevölkerung auch auf Kritik.

Ein 302 Tonnen schwerer Transformator wird von Krauthausen zur Umspannanlage nach Oberzier gefahren.

Der Wasserverband Eifel-Rur investiert rund 1,4 Millionen Euro in die Kläranlage. Auch der Geruch soll bekämpft werden.

Dass Düren gerne Hochschulstandort wäre, ist nicht neu. Die Sozialdemokraten im Kreis wollen nun, dass es neben der FH Jülich einen weiteren Standort gibt, am besten für Pflege, Pflegemanagement oder Pflegewissenschaften. Die Möglichkeiten sollen ausgelotet werden.

In einem Neubaugebiet in Derichsweiler wird ein Sprengkörper entschärft, einer gesprengt und mehrere Bombensplitter samt Sprengstoff geborgen. 1200 Anwohner müssen ihre Häuser verlassen.

Wildschweine durchwühlen den Flugplatz Morschenich. Die Mitglieder des Ultraleicht-Aero-Clubs sind machtlos. Umweltaktivisten zerstören Hochsitze und bedrohen Jäger. So können sie die Wildschweine nicht jagen und damit vertreiben. Ein Zaun, den der Club zum Schutz errichtet, wird zerstört.

November

Landrat Wolfgang Spelthahn (CDU) hat große Pläne: Der FC Düren-Niederau gibt seine Fußballabteilungen auf. Der neu gegründete 1. FC Düren soll mittelfristig in der Regionalliga spielen. Das Projekt löst gemischte Reaktionen bei anderen Vereinen aus.

Die „Ampel“-Koalition im Dürener Rat setzt sich durch: Der CSV Düren soll auf die Sportanlage in Echtz umziehen. Die christlichen Kicker wollen aber in Hoven bleiben.

Die von einem Zug gerammte und seitdem gesperrte Holzbrücke am Heerweg über die Bahnlinie Düren-Linnich wird abgerissen, eine Behelfsbrücke wird errichtet.

Die Gymnasien in Düren, Kreuzau und Vossenack werden wahrscheinlich zu G9 zurückkehren. Die definitiven Entscheidungen stehen aber noch aus.

Die neue Papiermaschine läuft auf Hochtouren. Die Schoellershammer-Geschäftsführung zieht positive Zwischenbilanz der „Jahrhundertinvestition“: Produktion und Umsatz wurden verdoppelt.

Wie im Vorjahr setzt die Stadt Düren zum Schutz vor einem terroristischen Anschlag rund um den Weihnachtsmarkt am Rathaus wieder auf graue „Beton-Legosteine“. Beschicker kritisieren die Optik und zweifeln an der Wirksamkeit.

Die Firma Anker-Teppiche baut zehn Prozent der Belegschaft ab: 29 Arbeitsplätze fallen Ende des Monats weg. Grund ist der Verlust eines Großkunden im Geschäftsbereich Fluggesellschaften.

Nach dem tödlichen Unfall eines zehnjährigen Jungen auf der Bundesstraße 477 bei Gladbach ist die Anteilnahme in der Bevölkerung groß. Der Schüler war aus dem Bus ausgestiegen und beim Überqueren der Schnellstraße von einem Lastwagen erfasst worden. Die Haltestelle wird daraufhin verlegt.

Die Dürener Luft ist besser als ihr Ruf: Stickoxid-Messungen der Grünen bestätigen den Verdacht weiterer Grenzwert-Überschreitungen nicht. Problemfall B 56 soll sich im Sommer lösen.

Dezember

Der Maschinenbauer Bellmer Kufferath steigert 2017 seinen Umsatz von rund 16 Millionen Euro.

Ein Supermarkt in Schmidt schließt, neun Personen verlieren ihren Arbeitsplatz. Zuvor hatte es einen Konflikt zwischen dem Pächter und dem Besitzer gegeben. Der Besitzer des Objektes hatte die Ladentür mit seinem Traktor zugeparkt und damit für Schlagzeilen gesorgt.

Der Bürgermeister der Gemeinde Hürtgenwald erstattet Anzeige gegen einen Beamten der Finanzabteilung. Der 39-Jährige soll über einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren hochwertige Artikel bei einem Online-Versandhändler bestellt und die Rechnungen dann so geschickt manipuliert haben, dass sie von der Kämmerei der Gemeinde anstandslos beglichen wurden.

Heimlich haben Mitarbeiter der „Soko Tierschutz“ auf dem Schlachthof in Düren gefilmt. Die Gruppe erstattete Strafanzeigen. Die Soko spricht von „Tierquälerei, Inkompetenz und Hygienechaos“. In diesem Zuge wird auch Kritik am Veterinäramt laut, da diesem die Missstände nicht aufgefallen seien. Das Personal dort wird kurzerhand um 1,5 Stellen aufgestockt.

Der Energiekonzern RWE verzichtet bis 31. Dezember freiwillig darauf, im Hambacher Forst Bäume zu fällen. Ein neues Gutachten soll klären, ob der Restwald nach EU-Recht geschützt werden muss.

Wieder ist die Annakirmes in den Schlagzeilen: Die Staatsanwaltschaft Aachen hatte auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt, dass gegen acht Personen ermittelt würde. Der Vorwurf: die Annahme von Geld- und Sachgeschenken im Zusammenhang mit der Vergabe von Stellplätzen auf der Kirmes.

Zum dritten Mal in diesem Jahr sind erhöhte Konzentrationen von Legionellen im Ablauf der Dürener Kläranlage festgestellt worden. Eine Gefahr für die Gesundheit besteht laut Wasserverband nicht.