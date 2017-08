Düren/Hürth.

Die Gruppe irischer Wanderarbeiter, die in Düren auf dem Annakirmesplatz Station machte, ist am Mittwochabend von Düren aus nach Hürth weitergereist. Doch genau wie in Düren und zuvor in Düsseldorf und Kevelaer ist die Reisegruppe auch in Hürth nicht lange geblieben.