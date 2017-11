Menschen mit Leidenschaft: Der Blick auf 2018

Das 4. Dürener Stadtgespräch findet statt am Dienstag, 21. November, ab 19 Uhr in der Birkesdorfer Festhalle.

Gäste sind Isabell Werth, Jürgen Fitschen, ehemaliger Vorstandschef der Deutschen Bank, und Udo Lielischkies, Leiter des ARD-Studios in Moskau. Das Thema des Abends, der von Ulrich Stockheim moderiert wird, lautet „Menschen mit Leidenschaft – Ihr Blick auf 2018“.

Karten sind gegen eine Eintrittsspende von 25 Euro im Thomas Cook-Reisebüro an der Zehnthofstraße in Düren oder per E-Mail an info@stadtgespraech-dueren.de zu haben.