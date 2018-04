Düren/Inazawa - Interview: Ex-Trainer der Powervolleys über sein Leben in Japan

Verletzungsgeplagt sehr früh Trainer geworden

Tommi Tiilikainen ist 1987 in Porvoo geboren. Er spielte in der finnischen Juniorennationalmannschaft, bevor er es 2006 in die erste Liga schaffte. Wegen anhaltender Rückenprobleme musste er seine Karriere früh beenden. 2012 wurde er Cheftrainer bei Kokkola Tiikerit und damit einer der jüngsten Trainer im finnischen Volleyball. In der ersten Saison gewann er mit dem Team die Meisterschaft.