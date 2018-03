Düren - Interview: „Die Frauen machen sich den Druck selber“

Paritätischer positioniert sich am Frauentag

Fast jede dritte Frau in Deutschland hat mindestens einmal in ihrem Leben körperliche oder sexuelle Gewalt erfahren, teilt der Paritätische Kreis Düren anlässlich des Internationalen Frauentages mit. Dessen Geschäftsführerin Kirstin Fuss sagt: „Damit können und wollen wir uns nicht abfinden. Wir fordern Schutz, Beratung und Unterstützung für alle von Gewalt betroffenen Frauen und ihre Kinder.“ Der Paritätische hat daher die Aktion „Mensch, Du hast Recht!“ gestartet (www.mensch-du-hast-recht.de). „Dabei müssen wir gar nicht in andere Länder schauen. Auch hier im Kreis Düren ist Gewalt gegen Frauen und Mädchen nach wie vor ein Thema, vor allem im häuslichen Bereich“, so Fuss. „Es ist ein Trauerspiel, dass die Finanzierung von Frauen- und Mädchenberatungsstellen, Frauenhäusern oder Einrichtungen gegen sexualisierte Gewalt noch immer eine freiwillige Leistung ist und von Kassenlage und Wohlwollen der einzelnen Kommune abhängt.“ Hier sei der Bund gefragt, Schutz und Hilfe gesetzlich zu verankern.

Unter dem Dach des Paritätischen Kreis Düren leisten rund 45 gemeinnützige Organisationen Hilfe in allen Feldern sozialer Arbeit. Dazu gehören die Frauenberatungsstellen von „Frauen helfen Frauen“ in Düren und Jülich mit ihrem Frauenhaus, das Migrantinnennetzwerk gegen häusliche Gewalt „Goldrute“ und der Verein „Basta“ gegen sexuellen Missbrauch.