Düren.

Pläne für die Zukunft machen. Wissen, wo es mal hingehen soll. Das ist oft gar nicht so einfach. Was ist wichtig für mich? Job, Familie, Freunde oder die innere Mitte? Zum vierten Mal konnten Jugendliche sich am Freitagabend auf der „Insel der Zukunftssuche“ im Gemeindesaal der Evangelischen Gemeinde zu Düren über diese und andere Fragen austauschen.