Keine Anmeldung für den Infoabend nötig

Am Mittwoch, 19. April, findet die Infoveranstaltung ab 18.30 Uhr in der Aula der Nideggener Grundschule an der Konrad-Adenauer-Straße statt.

Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht nötig. Eingeladen sind alle Ehrenamtlichen aus dem Kreis, die in der Flüchtlingsarbeit tätig sind.