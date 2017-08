Vettweiß.

Es ist zwei Wochen her, da flatterte ein Brief der Deutschen Post ins Rathaus der Gemeinde Vettweiß. Der Inhalt: Die Post freute sich, der Verwaltung mitteilen zu können, dass am 30. August endlich eine neue Postfiliale in Vettweiß öffnen würde. Seit dem 27. März steht die alte Filiale leer.