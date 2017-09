70 OGS-Plätze mehr als noch vor einem Jahr

Im vergangenen Schuljahr hat es in Düren 813 OGS-Plätze gegeben, in diesem Jahr sind es 70 mehr.

Die Grundschule in Birgel hat 25 neue Plätze bekommen. Die Zahl der OGS-Plätze an der Grundschule in Derichsweiler hat sich von 32 auf 41 erhöht, die an der Grundschule im Grüngürtel von 45 auf 50.

Den größten Zuwachs bekommt die Martin-Luther-Schule: Hier entstehen 50 neue Plätze, also zwei OGS-Gruppen. Mit den notwendigen Bauarbeiten soll demnächst begonnen werden.

Finanziert wird die Maßnahme aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“.