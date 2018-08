Düren - In der Flüchtlingsunterkunft Gürzenich leben 475 Menschen

Kleidung, Schuhe und Koffer werden gebraucht

In ganz Nordrhein-Westfalen gibt es 33 Zentrale Unterbringungseinrichtungen, im Regierungsbezirk Köln zehn. Die Einrichtung auf dem Gelände des ehemaligen Munitionsdepots in Gürzenich gehört mit ihren maximal 800 Plätzen neben der in Wegberg (auch 800 Plätze) zu den größten im Regierungsbezirk. In der Regel haben die Einrichtungen Platz für 500 Flüchtlinge.

Die Menschen in der Einrichtung in Gürzenich freuen sich über Sachspenden, vor allem Kleidung, Schuhe, Koffer, Kinderspielzeug und Fahrräder werden benötigt. Derzeit werden auch Möbel für die Einrichtung eines Jugendtreffs gesucht. Elektrogeräte dürfen nicht angenommen werden. Wer spenden möchte, kann sich unter der Rufnummer 02421/9520207 melden.