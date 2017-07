Kreis Düren.

Die Mannschaften haben so ausgefallene Namen wie Eintracht Eule, Arminia Biergefällt, Juventus Urin und FC Zapfhenne. In manchen Teams spielen Männer und Frauen getrennt, in anderen dann doch lieber gemeinsam. Schiedsrichter sind in der Regel überflüssig, dafür gibt es rund um das Spielfeld für jedes Team ein eigenes Zelt, in denen die müden Sportler in den Spielpausen ihre Knochen pflegen können.