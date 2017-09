Im „Spiel der Woche“ kicken die verlustpunktfreien Golzheim und Kreuzau Letzte Aktualisierung: 22. September 2017, 10:29 Uhr

Golzheim. Das „Spiel der Woche“ beschäftigt sich diesmal mit zwei Teams, die verlustpunktfrei in die Saison gestartet sind. In der Kreisliga B3 treffen am morgigen Sonntag ab 15 Uhr der FC Golzheim und der SC Kreuzau aufeinander.