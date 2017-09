Neue Projekte zum Thema Nachhaltigkeit

Die Europaschule nimmt in den kommenden drei Schuljahren an dem EU-Projekt „Erasmus plus“ teil und bekommt dafür Fördermittel in Höhe von rund 20.000 Euro. Thema des Projektes, an dem auch Schulen aus Frankreich, Polen und Rumänien teilnehmen, ist „Wie nachhaltig ist meine Schule?“

Das Projekt startet mit einem Treffen in Frankreich, danach sollen aber auch die anderen teilnehmenden Schulen sich gegenseitig besuchen, und neue Projekte, zum Beispiel zum Thema Recycling, zu entwickeln. Aus der Europaschule können 20 Schüler und Schülerinnen daran teilnehmen.