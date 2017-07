Vossenack.

Rund 250 der insgesamt 850 Ordensleute aus dem Bistum Aachen haben am Sonntag im Zeichen des Heiligen Franziskus‘ von Assisi den Diözesan-Ordenstag im Franziskus-Kloster in Vossenack gefeiert, das in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiert.