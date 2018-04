Düren - Im Dürener Kulturrucksack stecken viele Angebote

Düren.

Auch in diesem Jahr packt Düren wieder den Kulturrucksack. Die „Kulturrucksackbeauftragte“ Alexandra Oidtmann stellte am Donnerstag mit Vertretern der verschiedenen Projekte das Programm für Frühling und Sommer vor. Kinder von zehn bis 14 Jahren können in den folgenden Monaten an verschiedenen kostenfreien Workshops teilnehmen, die die Jugendlichen an Kulturprojekte heranführen sollen.