Kreis Düren - Hohe Erwartungen von allen Seiten an die Erzieher

Kreis Düren.

Immer mehr Kinder werden außerhalb ihrer Familien betreut. Die Zeit, die sie täglich in der Kita verbringen, wird länger, und die Anzahl der Kita-Jahre steigt ebenfalls. Manche Kinder gehen mehr als fünf Jahre lang in die Kita, im Alter von einem Jahr sind manche von 7 bis 16 Uhr in der Einrichtung, verbringen mehr Zeit mit ihren Erziehern als mit den Eltern.