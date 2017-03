Hockey: Dürener Knaben C überraschen ihren Trainer

Düren.

Mit diesem Erfolg hatte selbst der optimistische Coach nicht gerechnet: Die Knaben C der Hockeyabteilung der SG GFC Düren 99 eroberten in ihrer ersten „vollwertigen“ Saison auf der großen Hallenfläche den ersten Platz in der Rhein-Bezirksliga – mit einem Vorsprung von elf Punkten auf den zweitplatzierten BW Köln.