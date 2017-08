Düren.

Wenn in Düren über den städtischen Masterplan diskutiert wird, dann reden Politik und Verwaltung gerne über ihr Lieblingsthema: die Schaffung hochwertigen Wohnraums in zentraler Lage und die Anreize, die man dafür schaffen könne. „Menschen, die in der Eifel gewohnt haben, kommen zurück nach Düren.