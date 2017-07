Düren.

Einen weiteren großen Erfolg in seiner Laufbahn als Seniorensportler hat Jan Serner vom Dürener Turnverein 1847 bei den Deutschen Meisterschaften am Samstag in Zittau gefeiert. Schon seit vielen Jahren mischt er bei der Vergabe des Hochsprungtitels sowohl im Freien als auch in der Halle erfolgreich mit. Schon 2011, damals in der Altersklasse M35, war er in Ahlen mit 1,87 Meter Meister geworden.