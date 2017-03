Oberzier.

Wer in diesen Tagen abends am Haus von Hildegard Zervos vorbeispaziert, kann es wieder hören: das Röhren der Hirsche. Knapp zwei Monate nach der Deutschen Meisterschaft greift die einzige Hirschruferin Deutschlands wieder zum Horn. Sie bereitet sich – wenn es die Zeit zulässt – ein wenig auf die thüringische Meisterschaft am kommenden Wochenende in Thüringen vor.