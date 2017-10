Düren.

Die Mitglieder der Bürgerstiftung Düren blickten jetzt auf das zehnjährige Bestehen ihres erfolgreichen Mentoringprojektes zurück. Seit 2007 unterstützen zahlreiche ehrenamtliche Lesepaten in ihrem Engagement in Einzelunterricht Jungen und Mädchen im „sinnentnehmenden“ Lesen und Schreiben, bei Bedarf auch im Rechnen. Das Mentoringprojekt läuft, in Abstimmung mit der Schulaufsichtsbehörde, derzeit an 14 Grundschulen in Düren und Umgebung.