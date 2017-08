Ein offenes Training am Freitagabend

Auf dem Wettkampfgelände auf dem Sportplatz am Monte Mare in Kreuzau, Windener Weg 7, findet am Freitag, 11. August, ab 18 Uhr ein offenes Training statt. Teilnehmende Teams können dann die Disziplinen schon einmal durchgehen, interessierte Laien sind zu einem Schnuppertraining unter fachkundiger Anleitung eingeladen.

Anmelden können sich Sechserteams (Frauen, Männer und Kinder mit Betreuung) bis Samstag, 11 Uhr.