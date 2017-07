Renntag bis auf einen Vorfall sturzfrei

Bis auf einen Vorfall im U 17-Rennen blieb „Rund in Düren“ sturzfrei. Ein Fahrer ist in der technisch anspruchsvollen Kurvenkombination nach dem Ahrweilerplatz mit dem Kopf in die Absperrung gefallen. Bis auf Kopfschmerzen, Schürfwunden und eine kaputte Hose ist jedoch nichts Schlimmeres passiert. Kein weiterer Fahrer war involviert.