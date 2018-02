Formaler Fehler: Haushalt wird später verabschiedet

Eigentlich sollten am morgigen Donnerstag während der Sitzung des Stadtrates auch der Haushalt 2018 und das Haushaltssicherungskonzept für den Zeitraum 2018 bis 2023 von den Kommunalpolitikern verabschiedet werden. Doch die Tagesordnungspunkte, die dieses Zahlenwerk betreffen, werden von der Themenliste genommen.

Die Stadtverwaltung hat eine Bekanntmachung versäumt, so dass der Haushalt aus formalen Gründen nicht verabschiedet werden kann. In ihrem nächsten Mitteilungsblatt wird die Stadt die Bekanntmachung nachholen. Der Haushalt soll in der nächsten Sitzung des Stadtrates am 12. April beschlossen werden.

Negative Auswirkungen hat die Verschiebung der Verabschiedung nach Aussage des parteilosen Bürgermeisters Peter Cremer nicht.

Beschäftigen wird sich der Rat morgen aber mit einem Antrag der SPD, die einen Runden Tisch einrichten will: Der Bürgermeister soll alle Gewerbetreibenden der Kernstadt einladen, um deren Nöte und Probleme, aber auch ihre Verbesserungsvorschläge anzuhören.