Heimat- und Geschichtsverein erinnert mit Kalender an alte Zeiten

Nörvenich. „Dorfschulen in unserer Gemeinde“ ist Gegenstand eines Kalenders, den der Heimat- und Geschichtsverein Nörvenich jetzt vorstellt. Die Schulreform der 60er Jahre hat die Schullandschaft stark verändert.

Die bis dahin bekannte Volksschule mit den acht Schuljahren wurde aufgelöst. An ihre Stelle traten die vierjährige Grundschule und die fünfjährige Hauptschule. Diese Neuordnung führte auch in der Gemeinde Nörvenich zu einer wesentlichen Änderung des Schulwesens.

Die Bekleidung der Schulkinder hat sich in dieser Zeit ebenfalls total verändert. An die alten Zeiten erinnern 13 Fotos in dem Kalender des Heimat- und Geschichtsvereins für das Jahr 2018. Dabei wurden alle Ortsteile mit einer Schule berücksichtigt.

Der Kalender kann in der Neffeltal-Apotheke und an der Tankstelle Wilde in Nörvenich erstanden werden. Auch bei der Bäckerei Uhlemann in Hochkirchen gibt es Exemplare.

Bestellung nehmen darüber hinaus die Vorstandsmitglieder des Vereins, Erich Rothau unter Telefon 02426/6814197 und Heinz-Arthur Bergrath unter Telefon 02426/4159, entgegen. Die Auflage ist begrenzt. Der Erlös fließt in die Arbeit des Heimat- und Geschichtsvereins. Der Kalender kostet 4,50 Euro.