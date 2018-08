Aachen/Düren - Hausmeister soll Mieterin vergewaltigt haben

Aachen/Düren.

Körperliche Gegenleistungen für einen Handwerksdienst soll ein heute 71-jähriger Hausmeister einer Wohnanlage in Merzenich erwartet haben. Laut Anklageschrift soll sich der Mann am 8. August 2016 an eine neue Mieterin herangemacht haben, der er zuvor beim Neuanstrich ihrer alsbald zu beziehenden Wohnung geholfen hatte.