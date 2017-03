Düren.

15.10 Uhr an der Marie-Juchacz-Straße in Düren: NRW-Ministerpräsidentin und SPD-Spitzenkandidatin Hannelore Kraft fährt im frischbeklebten Wahlkampf-Bus vor, mit dem sie bis zur Landtagswahl am 14. Mai quer durch NRW touren wird, um für Stimmen zu werben, für die eigene Wiederwahl und für die SPD-Kandidaten vor Ort. Im Kreis Düren sind dies zwei.