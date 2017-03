Handwerk, Kunst, Kleidung: Frühlingsmarkt in Nideggen

Nideggen.

Nun, vieles, was der Mensch so zu Beginn des Frühlings in Haus, Hof und Garten gebrauchen kann, das war wieder einmal beim traditionellen Frühlingsfest zwischen den Toren zu sehen. Blumen, Gehölze, Stauden, Gestecke und vieles mehr an pflanzlichen Mitbewohnern konnte in der Nideggener Altstadt erstanden werden.