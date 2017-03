Handicaps spielerisch in Schulprojekt begegnen

Niederzier/Merzenich. Die Klasse 6c der Gesamtschule Niederzier/Merzenich mit ihren Tutorinnen Barbara Sander und Sandra Spinger und der Sonderpädagogin Alicia Gehenzig bekam zwei Tage Besuch vom „GIPS“-Projekt („Gehandicapten Information Projekt Schulen Spielen und Lernen“), einem Angebot zur Kooperation seitens des Kreises Düren.

Unter der Leitung von Horst Boltersdorf, der schon zu Gast in der Schule am Tag der offenen Tür war, hatten nun die Kinder Gelegenheit, Menschen mit Behinderungen spielerisch zu begegnen. Dabei ging es vorrangig darum, Berührungsängste zu verlieren und zu erleben, wie Menschen mit verschiedenen Behinderungen in ihrem Alltag zurechtkommen.

In Kleingruppen konnten die Jungen und Mädchen am ersten Tag in Brailleschrift schreiben (Punktschrift für Blinde), die Computertastatur ohne die Hände zu betätigen und allein mit Gestik und Mimik Begriffe gezielt darzustellen. Es fiel den und Schülern nicht immer leicht, wirklich nichts zu sagen. Besonders spannend waren ein Rollstuhlparcours und die Erfahrung, mit verbundenen Augen und einem Blindenstock Hindernisse zu überwinden.

Behinderten helfen

Dem lebendigen Ausprobieren und Erleben folgte ein zweiter Tag. An dem wurde das Erfahrene reflektiert und war deshalb für die Kinder nicht weniger interessant. Der Grund: Sie durften den Gästen mit Behinderung viele Fragen stellen. Diese reichten von „Vertraust du so einfach einem Friseur?“ an die blinde Lea bis hin zu „Warst du sehr traurig, als du wusstest, dass du nie wieder sehen kannst?“

In der Abschlussrunde war allen klar: Das „GIPS“-Projekt ist gelungen und die Schüler der 6c haben viel erfahren und auch mitgenommen. „Jetzt weiß ich, dass ich Behinderten einfach auch helfen kann und nicht wegschauen muss“, sagte ein Kind in die Abschlussrunde.