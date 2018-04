So läuft‘s beim Birkesdorfer Turnverein mit Harz

Die Handballer der ersten Herrenmannschaft des Birkesdorfer Turnvereins (BTV) trainieren in der Sporthalle an der Festhalle Birkesdorf und haben dort die Erlaubnis, mit Harz zu spielen. Der Verbandsligist hat sich gegenüber der Stadt Düren als Hallenbetreiberin verpflichtet, für die Reinigung der Halle zu sorgen. „Und das wird auch streng von der Stadt kontrolliert“, sagt Tom Sommer vom BTV. Die Stadt stellt dafür eine Reinigungsmaschine zur Verfügung, für Putzmittel und Manpower sorgen die Handballer. Alle zwei bis drei Wochen ersetzen sie eine Trainingseinheit mit einer Putzorgie oder sie schrubben nach dem Training. Das seien dann drei bis vier Stunden Zeitaufwand, sagt Sommer. Das gehe auch schneller, sei aber – begleitet von der Musikanlage – zusätzlich eine Art Teambuilding, fügt er augenzwinkernd an. Ein Harzverbot beim Handball hat in seinen Augen kolossale Auswirkungen auf den Spielbetrieb. „Das ist ein ganz anderes Spiel.“