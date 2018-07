Merzenich - Hambacher Forst: RWE-Mitarbeiter angegriffen

Merzenich. Mehrere vermummte Menschen haben Mitarbeiter des Tagebaubetreibers RWE am Rande des Hambacher Forsts mit Feuerwerkskörpern und Steinen angegriffen. Zu den Angriffen sei es am Mittwochabend gegen 22.50 Uhr gekommen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Mehr zum Thema

Ein RWE-Mitarbeiter sei dabei leicht verletzt worden. Bevor die Polizei eintraf, hätten sich die Vermummten in den Hambacher Forst zurückgezogen, hieß es. In den vergangenen Tagen war es immer wieder zu Straftaten in der Nähe des Hambacher Forst gekommen. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen schweren Landfriedensbruchs, der mit bis zu zehn Jahren Haft bedroht ist.