Merzenich. Im vom Tagebau bedrohten Hambacher Forst haben unbekannte Täter in der Nacht zum neuen Jahr erneut Sachbeschädigungen begangen. Wie die Polizei Aachen meldete, wurden Radlader und Signalanlagen zum Teil schwer beschädigt.

Gegen 1 Uhr hatten Werkschutz-Mitarbeiter des Energiekonzerns RWE die Schäden an den Signalen und Stromkästen an der Hambachbahn bemerkt. Gegen 2.40 Uhr entdeckten sie dann weitere Beschädigungen an mehreren Radladern. An den Fahrzeugen hatten Unbekannte die Scheiben eingeschlagen und mehrere Leitungen durchtrennt.

Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro.