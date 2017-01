Birkesdorf.

Es waren gerade 30 Sekunden im Finale der Dürener Vorrunde des Hallencups gespielt, da lag plötzlich die ganz große Überraschung in der Luft. Marc Wollersheim war angespielt worden, er lief mit dem Ball auf Ivica Ljubicic zu, der Offensivspieler schoss den Ball vorbei am Keeper ins Tor, 1:0. Wollersheim spielt für Schwarz-Weiß Düren in der Bezirksliga; Ljubicic hütet das Tor von Borussia Freialdenhoven zwei Klassen höher in der Mittelrheinliga.