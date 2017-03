Düren.

„Europa“, sagt Nadine Jansen, „ist doch etwas, was mich direkt betrifft. Ich finde es wichtig zu verstehen, wie Europa funktioniert und wo ich mich einbringen kann, wenn ich Dinge verändern möchte.“ Nadine ist 17 Jahre alt und Oberstufenschülerin des Gymnasiums am Wirteltor (GaW) in Düren.