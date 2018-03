Düren.

Bücher sind Tore zu anderen Welten, Horte des Wissens und Motor der eigenen Fantasie. In der ersten Klasse lernen wir die Fertigkeit, um diese Welten zu entdecken – das Lesen. Um in diesen Erstlesern die Liebe zu Büchern auch außerhalb der Schule zu wecken, verteilt der Förderverein der Stadtbücherei Düren zusammen mit der Sparkasse jedes Jahr Gutscheine für Leseausweise an Erstklässler an Schulen im Dürener Stadtgebiet. Auch in diesem Jahr wurden wieder 920 Gutscheine verschickt.