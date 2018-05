Grünen-Fraktion will eine Baumschutzsatzung Letzte Aktualisierung: 29. Mai 2018, 16:00 Uhr

Kreuzau. „Ein Baum fällt schneller als er wächst. Wie oft haben wir beobachten müssen, dass ein Baum, der in Jahrzehnten – manchmal in Jahrhunderten – groß gewachsen ist, in zwanzig Minuten gefällt und zerlegt wurde. Wir alle kennen Fälle, in denen eine schnelle Rodung rückblickend nicht unbedingt notwendig war“, sagt die Grünen-Fraktion in der Gemeinde Kreuzau.