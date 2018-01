Düren - Grüne lehnen Alkoholverbot in der Dürener City kategorisch ab

Düren.

Vor der Haushaltsklausur der „Ampel“-Mehrheit im Dürener Stadtrat am kommenden Montag machen die Grünen unmissverständlich deutlich, dass sie ein Alkoholverbot in der Dürener Innenstadt kategorisch ablehnen – auch als flankierende Maßnahme in einem Gesamtpaket zur Verbesserung der Sicherheit und Ordnung, wie es sich die SPD durchaus vorstellen kann.