Grüne fordern eine Umweltzone an der B56 Von: ja

Letzte Aktualisierung: 17. April 2017, 13:15 Uhr

Düren. Weil an der Euskirchener Straße (B 56) in Düren im vergangenen Jahr erneut eine der höchsten Stickstoffdioxid-Belastungen in NRW gemessen und der Grenzwert um 50 Prozent überschritten wurde, fordern die Dürener Grünen einmal mehr die Einrichtung einer Umweltzone.