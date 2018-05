Düren.

Alles neu macht der Mai, so heißt es landläufig. Und so könnte man auch bei der Evangelischen Gemeinde sagen. Doch hier ist es eine Spende der Sparkasse, die die Holzwerkstatt im Keller des Gemeindehauses in neuem Glanz erscheinen lässt. Die Hilfe kam zur rechten Zeit, denn die Werkstatt, in dem die rüstigen Herren vom „Club 55“ vielfältige Arbeiten aller Art mit und am Holz leisten, stand auf der Kippe.