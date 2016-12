Birkesdorf.

Bei einem Großfeuer auf dem Gelände einer Lkw-Service Firma und eines Palettenhandels im Gewerbegebiet „Im Großen Tal“ ist in der Nacht zum Freitag ein Schaden von rund 190.000 Euro entstanden. Als die Feuerwehr gegen 2.15 Uhr an der Will-Bleicher-Straße eintraf, waren die bis zu 50 Meter hoch in den sternenklaren Nachthimmel schießenden Flammen kilometerweit sichtbar.