Düren.

So langsam nimmt das Endrundentableau der Tennis-Stadtmeisterschaften in der Herren-A-Klasse Formen an. Nachdem bereits Oliver Bünten (Dürener Turnverein) am Montagabend bei Ausrichter Post-Ford-Sportverein seine Gruppe gewonnen hatte, folgte ihm am Dienstagabend sein Herren-40-Teamkollege Frank Büllersbach.