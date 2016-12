Kreuzau.

„Das sehen wir nicht so eng; schließlich sind wir alle Handwerk“, kommentierte Uwe Günther die Tatsache, dass diesmal Obermeister und Stellvertreter der Metall-Innung Euskirchen angereist waren, um in den Räumen der Kreishandwerkerschaft Rureifel in Kreuzau einen Goldenen Meisterbrief zu überreichen. Gottfried Schmitz (80) ist zwar aus Merken, war aber viele Jahre in einem Betrieb in Zülpich tätig.