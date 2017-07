Düren.

Fußball-Landesligist GFC Düren 99 geht mit mehreren Veränderungen in die neue Saison, die Vorbereitung auf die Spielzeit 2017/18 hat am Sonntag begonnen. Veränderung eins: Mit Sandro Bergs, 27, hat nur noch ein Trainer das Sagen; er beerbt bekanntlich Thomas Kalscheuer. Veränderung zwei: Der Kader ist um einiges breiter als insbesondere in der abgelaufenen Rückrunde.