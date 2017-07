Düren.

Die Halbfinalpaarungen der Dürener Stadtmeisterschaft im Fußball stehen fest: Am Mittwoch treffen die Dürener Sportfreunde auf den FC Düren-Niederau, am Donnerstag kämpfen Gastgeber Schwarz-Weiß Düren 96 und Viktoria Arnoldsweiler um den Einzug in das Endspiel. Beide Partien finden ab 19 Uhr statt.