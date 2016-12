Nicht nur Flüchtlinge lassen sich taufen

Asayesh Yema wurde von Hans-Otto von Danwitz getauft. Fünf bis sechs Taufanfragen von Muslimen erhalte er jährlich, sagt der Pastor, vorige Woche habe er zwei junge Männer aus Bangladesh getauft.

Vor der Taufe steht eine sechsmonatige Vorbereitung mit der Bibel (und Dolmetscher) an. Von Danwitz habe auch schon Personen getauft, die in Italien einen Taufkurs besucht hätten. „Es haben aber auch manche zurückgezogen, nachdem es sich als Gerücht entpuppt hat, dass allein mit der Taufe die Chancen für Asylbewerber steigen, in Deutschland bleiben zu dürfen“, sagt der Pastor. „Das Bundesamt fragt, ob sich diejenigen auch in der Kirche beteiligen.“

Dass Religionswechsel in der Gemeinde zu Düren „kein Massenphänomen“ seien, sagt die evangelische Pfarrerin Susanne Rössler, man führe auch keine Statistik darüber. Es seien etwa 10 bis 15 im Jahr. „Wichtig ist, dass es sich bei den Getauften nicht nur um Flüchtlinge handelt. Es lassen sich auch Menschen taufen, die in der zweiten Generation hier leben, oder die sich durch die Ehe für eine andere Religion entscheiden.“ Das betreffe sowohl den Wechsel vom Islam (oder anderer Religionen) zum Christentum als auch andersherum.