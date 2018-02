Heimbach - Geschichts-Touren: 1000 Jahre in einem Spaziergang durch Heimabach

Heimbach.

„Die Geschichte von mehr als 1000 Jahren in einen schönen Spaziergang durch Heimbach zu packen, das ist die Aufgabe, der wir uns gewidmet haben“, begrüßte Peter Cremer, der parteilose Bürgermeister der Eifel-stadt Heimbach, die Gruppe von Bürgern, Inhabern touristischer Betriebe und denen, die am Historischen Stadtspaziergang durch die Stadt an der Rur mitgearbeitet haben.