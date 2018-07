Düren - Geschichten einer bewegten Fußballerkarriere

Düren.

So richtig hoch her ging es ganz zum Schluss bei Toni Schumachers Besuch in der Stadt Düren in den Räumen der Sparkasse. Der Vizepräsident des 1. FC Köln musste sich der heftigen Vorwürfe eines engagierten weiblichen Fans erwehren. Die Dame machte ihn mitverantwortlich für den neuerlichen Abstieg des ersten Bundesligameisters.